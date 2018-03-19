Kıyıya vurdu; ne olduğunu anlayan çıkmadı

Ne olduğu tespit edilemeyen 1.5 metrelik yaratık, Jeff Warren adlı bir Amerikalı tarafından bulundu. İngiliz Daily Star gazetesinin internet sitesine yansıyan habere göre; Warren, yaratığı başta fok zannetmiş, fakat daha yaklaştıkça Loch Ness tipi bir canavara benzediğini düşünmüş. Warren, ne olduğunu anlayamadığı yaratığın ufak dişleri ve iki yüzgeci olduğunu ifade etti.

Yaratığın görüntüleri video paylaşım sitesi Youtube'a yüklenirken, kısa süre içinde bini aşkın görüntülenme aldı. Videonun altına yapılan bir yorumda, "Loch Ness canavarının gerçek olduğunu biliyordum" ifadesi kullanıldı. Yerel bir yazar ise News4Jax sitesine verdiği demeçte, yaratığın Georgia folklorunda Altamaha-ha (Altie) olarak bilinen efsanevi bir canlı olduğunu söyledi.