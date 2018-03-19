Havayolu şirketinden grup seks skandalı

Çinli havayolu şirketi China Eastern Airlines'a bağlı kabin ekibinin İspanya'da bir karaoke mekanında grup seks yaparken görüntülendi. Havayolları iddiayı reddederken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Çin’in en büyük havayolu şirketlerinden China Eastern Airlines’ın adı sosyal medyada yayınlanan bir video nedeniyle grup seks skandalına karışmış durumunda.

İspanya’nın başkenti Madrid'de çekildiği iddia edilen görüntülerde 4 kadın ve 2 erkek cinsel ilişkiye girerken görülüyor.

Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da yayınlanan videodaki kişilerin China Eastern Airlines’ta çalışan uçuş ekibi olduğu öne sürülüyor.

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından havayolu şirketi yetkilileri bir açıklama yaptı. Görüntülerdeki kişilerin kendi çalışanları olmadığını söyleyen yetkililer, videonun Afrika’da çekilmiş olabileceğini belirtti.