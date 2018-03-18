Güzel havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

HAVA sıcaklığı bugün İstanbul'da 19-20 derecelere çıktı. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular sahil kesimlerine ve yeşil alanlara akın etti. Taksim İstiklal Caddesi’nde ise adeta insan seli oluştu.