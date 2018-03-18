Güzel havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) - Pazar gününü bahar güneşinde bir gezintiyle değerlendirmek isteyenler sahil kenarlarına akın etti. Beşiktaş’ta kimileri yeşil alanlarda oturmayı tercih ederken kimileri ise boğaza karşı oturarak manzaranın tadını çıkardı.
Beşiktaş-Kadıköy motor iskelesinde ise yoğunluktan adım atacak yer kalmadı. Anadolu yakasına geçmek isteyenler uzun süre oluşan kuyrukta beklemek zorunda kaldı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde insan adeta insan seli oluştu.