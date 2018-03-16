Cami tuvaletinde kolunda eroin şırıngasıyla ölü bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir genç, cami tuvaletinde kolunda uyuşturucu şırıngası ile ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Alibey Mahallesi'ndeki Buğday Pazarı Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ikindi namazını kılmak için camiye gelenler, erkekler tuvaletinde bir kapının dakikalarca açılmamasından şüphelendi.

Cami görevlileri ve namaza gelenler, kapıyı zorlayarak içeri girince 18 yaşındaki Yusuf Dündar'ı elinde uyuşturucu şırıngası ile yerde cansız bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dündar'ın öldüğünü tespit etti.