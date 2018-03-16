Mahsur kalan atlar açlıktan poşet yemiş

DHA - Edirne'de iki hafta önceki yoğun yağmur yağışı ve karların erimesinin ardından Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde artış yaşandı. Tunca Nehri'nin, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinde taşması sonucu bölge tamamen sular altında kaldı. Sarayiçi'nde sahipsiz olarak gezen atlar ise bölgede mahsur kaldı. Suların çekilmesinin ardından bölgedeki hayvanları kontrol etmeye giden veteriner Uluç Erken, dolaşan 3 attan ikisinin yaralı olduğunu belirledi.

Hayvanlara ilk müdahalesini yapan Uluç Erkan, atlardan birinin açlıktan poşet yediğini bu nedenle rahatsızlandığını, diğerinin ise iki ayağından yaralandığını belirledi. Özellikle poşet yiyen atın durumunun ciddi olduğunu anlatan Erkan, "Bu atlar genelde sahipleri tarafından Sarayiçi'ne bırakılıyor. Burası taşkın nedeniyle sular altındaydı. Atlar burada açlıktan poşet yemiş. İlk müdahalemizde poşetlerin büyük bir kısmını çıkardık. Ancak atlar sahipli olduğu için müdahaleyi onların izniyle yapmamız gerek. Sahiplerini bulmak için irtibat kurduk, kurumlara da bildirdik" dedi. Erkan, hayvan sahiplerinin istemesi halinde atlara ücretsiz olarak tedavi uygulayabileceğini de sözlerine ekledi.

Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Menzilahır Mahallesi'nden gelen at sahipleri, yaralı hayvanlarını alarak mahalleye döndü. Edirne Belediye Başkanlığı yetkilileri, sahiplerinin izni atları ile tedavi edeceklerini ifade etti.