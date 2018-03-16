Uçak tuvaletinde birlikte olurken yakalandılar

Olay uçuş sırasında kendini iyi hissetmeyen bir yolcunun tuvaleti kullanmak istemesiyle ortaya çıktı.
Tuvalete yönelen yolcu, içerden sesler geldiğini fark ederek hostese haber verdi.
Hostesin tuvalet kapsını açmasıyla iki yolcunun seks yaptığı ortaya çıktı.
Uçuş sırasında tanıştığı öğrenilen ve adı açıklanmayan ikili, uçuş güvenliğini tehlikeye attıkları söylenerek koltuklarına yönlendirildi.
Diğer yolcuların şaşkınlıklarını gizleyemediği olayda, tuvalette yakalanan ikili iniş sonrası havalimanı polisi tarafından sorgulandı.