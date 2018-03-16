İmam Hatip okulunda skandal ifadeler: Başı açık öğrencileri görünce...

Serbay Mansuroğlu/ BirGün- Bartın’da 21 Şubat tarihinde Ulus ilçesi İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda Ulus Müftülüğü’nün düzenlediği Ulus Müftülüğü aylık imamlar toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya Ulus Müftüsü Murat Okuyar, Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Ulus İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok ve Ulus İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Aslan katıldı.

Toplantıda Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir söz alarak;

»“Beni ziyarete gelen bir arkadaşım, ‘Bizler Köy Enstitüsü Mezunları öğretmenler olarak köylerde dinimize hakaret ettik, eğer 120.000 cami kadrosu bizim elimizde olsaydı kendi iktidarımızı kurardık’ dedi.”

»“Bizim elimizde 120 bin cami kadrosu var ama bu imkânlar Atatürkçülerin elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi.”

ifadelerini kullandığı ve sözlerinin devamında;

»Okulları ziyaret ettiğinde başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini ve bu öğrencilerin başlarının kapatılması konusunda okul müdürlerini fırçaladığını,

»4-6 yaş gurubu çocukların Kuran kurslarında yetiştirilmesi ve örgütlendirilmesi gerektiğinden bahsettiği öne sürüldü.

CHP Bartın İl Başkanı Hatice İlknur Erkan, söz konusu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Başkan Erkan, İl Milli Eğitim Müdürü Demir’in alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve görevi ihmal suçlarını işlediğini kaydetti. Başkan Erkan, Savcılığa yaptığı suç duyurusunda ‘toplantı tutanakları ve kamera kayıtlarının’ incelenmesini talep ederek şu istekte bulundu: “Sayın Savcılık Makamınca ayrıca re’sen tespit edilecek suçları işleyen Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’den şikâyetçi olmakla hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak 5237 sayılı TCK’nin ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep ederim.”