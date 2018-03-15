Merakla beklenen Süper Loto sonuçları belli oldu

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi... Her hafta Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'da 543. hafta çekilişi de tamamlandı. İşte bu haftanın kazanan numaraları ve Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 543. hafta çekilişi ile birlikte belli oldu. 6, 5, 4 ve 3 bilen talihli veya talihlilerin ikramiye kazandığı Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen 1 talihli 14 milyon 29 bin lira ikramiye kazanmış ve bu talihlinin Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden kuponunu oynadığı tespit edilmişti. İşte bu haftanın Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

15 Mart 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 5 - 20 - 22 - 31 - 40 - 47