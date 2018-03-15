Pembe Hayat, kondom verilerini açıkladı

Pembe Hayat, 2012 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı’ndan temin ettiği kondomları trans seks işçilerine ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.

Dağıttığı kondom verilerini düzenli olarak açıklayan Pembe Hayat, 2017’nin Ekim ayında açıklanan 9 aylık kondom verilerinde, 380 kişiye 83 bin kondom dağıtıldığını kayıt altına almıştı.

“Meselelerimizden biri de elbette güvenli cinsellik”

Verilerin açıklanması üzerine görüştüğümüz Pembe Hayat Sosyal Hizmet Uzmanı Şennur Ören, şu açıklamada bulundu:

2012 yılından bu yana Pembe Hayat’ta ücretsiz bir şekilde kondom dağıtılıyor. Kondom dağıtmanın yanı sıra gelen kişilere güvenli cinsellik ve kondom kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. 3 Mart etkinlikleri kapsamında ise Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi ile birlikte “Korunuyoruz” başlıklı bir canlı yayın etkinliği gerçekleştirdik. Pembe Hayat’ın kuruluşundan bu yana meselelerinden biri de elbette güvenli cinsellik.

Ücretsiz ve anonim HIV testi

Çankaya Belediyesi, 2016 yılında Aralık ayından bu yana ücretsiz ve anonim HIV testi hizmeti vermekte. Kimlik bilgisi istenmeden, tamamen anonim bir şekilde yapılan bu testin dışında, 0850 455 02 65 numaralı telefondan danışmanlık hizmeti de vermekte.

Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’ni Salı ve Perşembe günleri 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret ederek test yaptırabilirsiniz.

AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği’nden de anonim HIV testi hizmeti

AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği Ankara’da ücretsiz ve anonim HIV testi merkezi oluşturdu. Hemen çıkan test sonuçları sırasında anket çalışması ve danışmanlık hizmeti verilmekte.

0544 952 09 21 numaralı telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

*Siz de Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 13.00-18.00 saatleri arasında Pembe Hayat ofisini ziyaret ederek kondom temin edebilirsiniz.