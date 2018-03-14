Türkiye ‘mutluluk endeksi’nde geriledi

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, Dünya Mutluluk Raporu’nu bugün Vatikan’da bulunan Papalık Bilim Akademisi’nde açıkladı.

Raporda göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya.

Bu ülkeyi Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya izledi.

Türkiye’de düşüş var

Türkiye ise bir önceki raporda 69’uncu sıradayken, bu raporda 74’üncü sırada yer aldı. Türkiye, Belarus ile Pakistan’ın arasında bulunuyor.

Rapora göre en mutsuz ülke Burundi. Bu ülkeyi Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen, Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi takip etti.

Kriter ne?

Mutluluk seviyesini belirlemek için, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi kriterler değerlendirildi.

Örneğin ‘sosyal destek’ göstergesi olarak katılımcılara “Bir sorun yaşadığınızda, ihtiyacınız olduğunda güvenebileceğiniz akraba ya da arkadaşlarınız var mı?” sorusu soruldu.

Yolsuzluk algısını belirlemek için de hem ülke yönetiminde hem de işyerinde yolsuzluğun yaygın olup olmadığı soruldu.

Raporda ayrıca, bu ülkelerde yaşayan yabancıların mutluluk seviyesi de sıralandı. Başka ülkelerde doğanların en mutlu olduğu ülke yine Finlandiya oldu. Bu sıralamada sonuncu Suriye olurken, Türkiye 53’üncü oldu.