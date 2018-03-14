Samsun'da görüntülendi: Türkiye için bir ilk!

Bugüne kadar 483 kuş türünün görüldüğü Türkiye'de yeni bir kuş türü daha tespit edildi. Samsun'da görülen gribaşlı kızkuşu Türkiye'nin 484. kuş türü olarak kayıtlara geçti.

Çin'in kuzeydoğusu ile Japonya arasındaki bölgede üreyen bu kuşlar, Güney Asya'nın kuzeyinde Hindistan'ın kuzeydoğusu ile Kamboçya arasında ve Japonya'da Honşu Adası'nın güneyinde kışlıyor. 35-37 cm civarında boyu olan gribaşlı kızkuşu daha önce Sri Lanka, Rusya, Avustralya, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerde görülerek kayıtlara geçmişti. Ancak Türkiye'nin yer aldığı Batı Palearktik'te ilk defa görüntülendi.