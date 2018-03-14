Video konferansı açık unutunca...

Çin'de bir elektrik şebekesi yöneticisi, video konferans görüşmesini kapatmayı unutup genç bir iş arkadaşıyla ilişkiye girdiği anları yanlışlıkla yayınladı.

Çin’in güneyinde meydana gelen olayda, bir yönetici, beş farklı eyaletteki çalışanların katıldığı sabahın erken saatlerinde yapılan video görüşmesinden birkaç dakika sonra konferans salonunda genç iş arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi. Patronun toplantıda mola verildikten sonra, şirketin Guangzhou merkezindeki boş konferans odasından yararlanmaya karar verdiği iddia edildi.

TOPLANTI MASASI ÜZERİNDE…

Görüntülerde, şirket patronu kendisinden yaşça oldukça küçük olduğu görülen genç bir kadınla toplantı masasının üzerinde birlikte olduğu görülüyor. Vatan’da yer alan habere göre, boş toplantı odasında birlikte olan çiftin görüntüleri konferansa internet aracılığı ile bağlanan ve konuşmayı sonlandırmayan kişiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

İçlerinden birinin internete sızdırığı söylendi. Görüntüler ilk olarak geride bıraktığımız cumartesi günü sızdırıldı, ancak Çin’de şu an sosyal medyada görüntüler sansürlendi. Ortaya çıkan görüntüler sonrası şirket patronunun kimliği bazı sosyal medya kanallarında tespit edildiğinden dolayı patronun, bu kişilere dava açmak için ant içtiği iddia edildi.