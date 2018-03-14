14 Mart 2018 02:11

Bir ‘duraklık’ ilişki öldürdü

Bir ‘duraklık’ ilişki öldürdü
İskoçya’nın Aberdeen kentinde Mark Bruce (32), durakta tanışıp iki saat sonra cinsel ilişkiye girdiği Chloe Miazek (20) adlı genç kızı öldürmekten yargılanıyor.
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Polise göre 3 Kasım 2017’de yaşanan olayda Bruce ve Miazek, cinsel ilişkide ‘nefessiz kalma’ fantezisi yaptı ve genç kız boğularak öldü. Karar duruşması 5 Nisan’da.

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