Yürekleri yakan olay! Bakıcı gözaltında...

4'üncü kattan düşen 4 yaşındaki Melek Beyhan hastanede tedavi altına alınmasına rağmen hayata tutunamadı. 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten gözaltına alınan bakıcı A.O., yarın adliyeye sevk edilecek

Antalya'da 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Melek Beyhan, hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Beyhan ailesinin iki çocuğundan Melek Beyhan, 4'üncü kattaki evlerinin açık penceresinden düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Minik Beyhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, Melek Beyhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BAKICI GÖZALTINDA

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 yaşındaki Melek Beyhan'ın, oturdukları binanın 4'üncü kat penceresinden düşüp ölmesiyle ilgili bakıcısı gözaltına alındı. İddiaya göre minik Melek, Özbek asıllı bakıcısı A.O. (30) lavaboda olduğu sırada evin penceresinden beton zemine düşüp yaşamını yitirdi. 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten gözaltına alınan A.O., yarın adliyeye sevk edilecek.