Antik Mısırlı mumyalarda figüratif dövmeler keşfedildi

Avrupa’nın farklı yerlerinden bir grup araştırmacı, British Museum’da bulunan iki mumya üzerinde resimli dövmeler olduğunu keşfetti. Araştırmacıların dövme olduğunu keşfettiği mumyalar üzerindeki koyu lekeler, bilinen en eski figüratif dövme olarak kayda geçti.

Journal of Archeological Science dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, mumya derileri üzerindeki koyu lekelerin analizini yaptılar. Lekelerin üzerine kızıl ötesi ışın yansıtan araştırmacılar, bu lekelerin özel figürler olduğu sonucuna vardılar. Şu anda British Museum’da sergilenen bu iki mumya, yüz yıl önce antik Mısır şehri Gebelein’den getirilmiş.

Kızıl ötesi ışınlarla görülebilenlere göre, erkeğin üst kolunda bir Berberi koyunu ve boynuzlu bir yabani boğa figürü bulunuyor. Kadının ise sağ kolunda S biçiminde desenler ile omzunda ayinlerde kullanılan asayı andıran bir motif bulunmuş. Yakından incelendiğinde figürlerin çevresinin derinin altında olduğu ve büyük ihtimalle bakır ya da kemik iğne ile ateşin isinden yararlanılarak yapılmış olduğu düşünülüyor.

Kaynak: https://phys.org/news/2018-03-egyptian-mummies-oldest-figurative-tattoos.html