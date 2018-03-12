Aldatıldığını öğrendi, ateşe verdi!

ABD'de yaşayan genç kadın, eşi tarafından aldatıldıktan sonra gelinliğini ateşe verdi. O anların fotoğraflarını paylaşan kadın, internette adeta bir fenomene dönüştü.

ABD'nin Louisiana şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Kristy Scott, boşandıktan sonra elbisesini yakarak fotoğrafları internette paylaştı.

Ocak ayınca kendisini aldattığını öğrendiği 16 yaşındaki eşinden boşanan Scott, önce gelinliğini sprey boyayla boyadı daha sonra ise ateşe vererek yaktı. 34 yaşındaki kadın boşanmadan sonra gelinliği yaktığında harika bir rahatlama yaşadığını söyledi.

"Yakılan elbiseyi görmek, evliliğimin sembolü gibiydi. Çünkü evliliğimi yakamamıştım, ben de elbiseyi yaktım" diyen genç kadın, bu işi yaparken arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu da belirtti.

Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı, güzel bir histi diyen Scott, eski eşiyle henüz 18 yaşına gireli iki hafta olmuşken evlenmiş. Eşinin telefonunda bulduğu Facebook mesajlarında aldatıldığını fark eden ve bunu sorduğunda da eşinin durumu hemen kabul ettiğini söyleyen Scott, "O güne kadar mutlu bir evliliğimiz olduğunu düşünmüştüm" dedi.

"Çok incindim ve kızgındım. Kafamın içinde her türlü duygu vardı. Evliliğim için savaştım ama olmadı" diyen kadının şimdi yeni bir ilişkisi var. Scott, "Onları paylaştığımdan beri telefonum adeta uçuyor. Harika geri bildirimler aldım" diyor.