Bu görüntüye 2 bin TL ceza!

DHA - Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde bulunan Bahçeköy'de hayvan yetiştiriciliği yapan A.P. (47), geçen hafta doğan ve ishal olup ölen kuzuyu gömmek için Keşan'a doğru yola çıktı. A.P., ölen kuzuyu aracının üzerine koyup taşırken, durumu gören vatandaşlar, cep telefonuyla çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine A.P., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi. A.P. ifadesinde ölen kuzuyu köyde köpeklerin parçalamaması için Keşan'a götürerek gömdüğünü ve herhangi bir art niyetinin olmadığını söyledi.

A.P. hakkında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nce 'Tescil belgesinin dışında araç kullanmak' suçundan bin 2 lira idari para cezası uygulanırken, dosyası savcılığa gönderilip 'mala zarar verme' suçundan idari işlem başlatıldı.