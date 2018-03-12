Antep Fıstığı ve Antep İşinde yeni dönem

Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı kullanımında, ürünlerin üzerinde amblem bulundurmanın artık zorunlu olduğunu söyledi.

Coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen amblemlerin kullanılması zorunlu hale getirildi.

GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep Ticaret Odası tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alınan ’Antep Fıstığı’ ve ’Antep İşi’ için Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlediği amblemin kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi.

GTO Başkanı Hıdıroğlu, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 46ncı maddesinde yer alan Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkına sahip olan kişiler, söz konusu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını, amblem ile birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanır.

Coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunludur hükmü uyarınca 10 Ocak 2018 tarihinden itibaren coğrafi işaretlerle birlikte amblem kullanımının zorunlu hle getirildiğini belirterek konuyla ilgili çalışan firmaları uyardı.

Hıdıroğlu, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği ile menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adlarına ilişkin üç ayrı amblem oluşturulduğunu vurgulayarak, Gaziantepin sahip olduğu coğrafi işaretli ürünlerde tescil türüne göre, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarını kullananların bu amblemleri ürünlerin üzerinde kullanması zorunludur. Geleneksel ürün adı ambleminin kullanımı ise isteğe bağlıdır dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumunun "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliğinin, 29 Aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını anımsatan Hıdıroğlu, "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği ile birlikte coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları amblemine standart getirilmiş oldu.

10 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle tescilli ürünlerde amblem kullanılması zorunlu hle getirildi. Amblem çapı 15 milimetreden küçük olmayacak şekilde ilgili kanun hükümlerine uygun olarak ürün adı ile birlikte ürün veya ambalaj üzerinde yer alacak.



Ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılmadığı durumlarda ise işletmede kolayca görülebilecek şekilde asılacaktır. Amblem coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı kullanıcıları tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu resm internet sitesinden temin edilebilecektir.

Odamız tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alınan ’Antep Fıstığı’ (menşe) ve ’Antep İşi’ (mahreç) için Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlediği amblem kullanılacak.

Amblemlerin ambalaj ve paketlerde kullanılabilmesi için ürünlerin tescil belgesinde belirtilen uygunluk şartlarını taşıması gerekiyor" şeklinde konuştu.

GTO Başkanı Hıdıroğlu, yaptığı açıklamada amblem kullanımına yönelik usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, coğrafi işaretli ürünlerin tescil belgesinde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretim veya pazarlamasında faaliyet gösterenlerin kullanabileceğini sözlerine ekledi.