19 yıldır David Beckham ile mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham, ilişkilerinin sırrını açıkladı.

Eski Spice Girls grubu üyesi, bugünün moda ikonu Victoria Beckham, mutlu evliliğin sırrını açıkladı. Eski futbolcu David Beckham’la 19 yıllık evliliğini sürdüren Victoria Beckham, "Halen bu kadar mutlu olmamızın nedeni birlikte çok eğlenebiliyor olmamız" dedi.

1999'da nikah masasına oturan David-Victoria Beckham çiftinin dört çocuğu bulunuyor. İkili, bir dönem aldatma iddialarıyla gündeme gelse de dünyada en beğenilen çiftler arasında gösteriliyor.

David Beckham 28 yaşında Real Madrid’e transfer olduğunda, Rebecca Loos adlı kadınla bir gece kulübünden birlikte çıkarken görüntülenmiş, Loos ilişkiyi reddetse de işini kaybetmesinin önüne geçememişti.



Adı aşk dedikodusuna karıştığı dönemde 26 yaşında olan Loos, yaşadığı olayı haberlere satıp, sayısız reality şov programına katılmış, dergilere poz vermişti.

Beckham çifti, bu olayı yara almadan atlattı ve mutlu aile hayatını sürdürmeyi başardı.