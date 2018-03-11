Savcı öğrenci yurdu bastı

Samsun’da Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca, sabaha karşı polislerle birlikte genç kızın kaldığı yurda gitti.

Nişanlısıyla görüşmek isteyen, ancak saat uygun olmadığı için izin verilmeyen Savcı Tolar, "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırınca öğrenciler ayağa kalktı. Cumhuriyet Başsavcılığı savcı ile ilgili inceleme başlattı.

Görevliler, odasına gittikleri genç kıza, savcının görüşmek istediğini iletti. Genç kız ise, "Ben böyle birini tanımıyorum" yanıtını verip, inmedi.

Olayla ilgili Samsun Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğü tutanak tuttu.