Yürekleri ağza getiren görüntüler...

Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat halindeyken kulesine tırmanıp özçekim yapan parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez bir gökdelenin zirvesine çıktı.

DHA - Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşaat halindeki 350 metrelik kulesine çıkan, metrobüsün üstünde 12 durak giderek sörf yapan ve en son Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın üstüne çıkıp sörf yapmak isterken güvenlik görevlilerince yakalanan Pavel Smirnov, bu kez bir gökdelenin zirvesine çıktı.

Akşam saatlerinde Kartal’da bulunan bir gökdelene gelen Smirnov ve arkadaşı güvenliği atlatarak rahat bir şekilde içeriye girdi. İnşaat halinde bulunan gökdelenin en üst katına çıkan Smirnov ve arkadaşı, inşaat iskelesinin üstüne çıktı. Yerden metrelerce yüksekte özçekim yapan ikili o anları sosyal medya hesabından yayımladı. Gençler bir süre sonra havanın kararmasıyla vinçten inerek gizlice alandan ayrıldı.