Kiraz çiçekleri 6 ay erken açtı

Japonya'da baharın gelişini müjdeleyen kiraz çiçekleri, bu yıl beklenmeyen bir şekilde sonbaharda da açtı.

Bir hava tahmin şirketinin çarşamba günü yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre, beklenmeyen zamanda açan bu çiçekler, aktif tayfun sezonu da dahil olmak üzere bu yılın olağandışı hava şartlarından kaynaklanıyor.

Geçen hafta yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, Japonya'nın çeşitli bölgelerinden 300'ü aşkın kişi, mahallelerinde kiraz çiçeklerinin açtığını belirtti.

'OLAĞANDIŞI HAVA KOŞULLARI'

Japonya Çiçek Derneği'nden bir ağaç doktoru olan Hiroyuki Wada, çiçeklerin sürpriz bir şekilde açmalarından olağandışı hava koşullarının sorumlu olabileceğini söyledi.

Şiddetli fırtınaların yapraklarından ağaçlarını soyduğunu, bunun da genellikle bahardan önce çiçek açmayı engelleyen bir kimyasal bıraktığını söyleyen Wada, tayfunların olağandışı ılık günlerinden bir tanesinin ise bitkilerin çiçeklenmeleri yönünde kafalarını karıştırabileceğini söyledi.

Wada, "Bu durum geçmişte de yaşandı, ancak bu ölçekte bir şey gördüğümü hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

'BAHAR SEZONU ETKİLENMEYECEK'

Japonya, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve Kansai havalimanının kapanmasına yol açan Jebi tayfunu gibi bu yıl bir dizi ciddi tayfunla karşılaştı.

Ancak Wada, ortaya çıkan bu durumun Japonya'nın kiraz çiçeği sezonunu etkilemesini beklemediğini de ifade etti ve "Bu yıl açılan tomurcuklar bir önümüzdeki baharda çiçeklenmeyecek. Ancak bunun kiraz çiçeği sezonunu etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.