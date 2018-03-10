Gece kulübünde at krizi

Dansçılardan birinin bindiği hayvanın paniklemesi üzerine kulübünde içinde kaos meydana geldi. Görüntülerin sosyal medyaya da düşmesinin ardından kulübün lisansı iptal edildi.

ABD’nin gece hayatıyla ünlü Miami şehrinde bulunan Mokai Lounge isimli bir gece kulübünde müşterileri adeta çileden çıkaran bir olay meydana geldi. Kulübe nasıl ve neden getirildiği bilinmeyen bir atın paniklemesi sonucu kulüpte korku dolu anlar yaşandı.

Bir dansçının binerek gezdirdiği atın kalabalık ve cep telefonlarının ışıkları nedeniyle paniklediği ifade edilirken, olay sosyal medyada da büyük tepki çekti. Bir gece kulübüne sokularak ata işkence edildiği ifade edilirken eğlence mekanının lisansı da iptal edildi.