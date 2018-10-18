'Küresel ısınmanın yıkıcı sonuçları olacak'

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından açıklanan “Küresel Isınma 1,5 Derece Özel Raporu”na göre iklim değişikliğinin küresel bir felakete dönüşmemesi için acil ve eşi benzeri görülmemiş önlemler alınması gerekiyor.

Bunun için insan kaynaklı C02 emisyonlarının 2010 yılına göre 2030 yılında yüzde 45 azaltılması ve 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşılması gerekiyor. Atılması gereken öncelikli adımlar ise toprak, enerji, sanayi, bina, ulaşım ve şehirlerde hızlı ve geniş kapsamlı dönüşümler gerçekleştirmek.

Yeşilist’te yer alan habere göre, küresel sıcaklıkların endüstriyel dönem öncesine göre 2 derecenin üzerine çıkması, yalnız doğal yaşam alanları ve türlerin kaybıyla sonuçlanmayacak, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sağlığı, refahı, güvenliği ve ekonomisiyle insan hayatını doğrudan etkileyecek yıkıcı sonuçlara da yol açacak.

Raporda Paris Anlaşması kapsamındaki mevcut taahhütlerin, küresel ısınmayı 2 derecede tutmak için bile yeterli olmadığı, mücadeleyi ne kadar geciktirirsek iklim değişikliğinin etkilerinin de o kadar büyük olacağı, yarın geri dönmenin mümkün olmayacağı ya da ileride çok daha yüksek maliyetli çözümler gerektireceği de vurgulanıyor.

Rapor, aralık ayında Polonya’da hükümetlerin Paris Anlaşması’nı değerlendirmek üzere bir araya gelecekleri Katowice İklim Değişliği Konferansı için temel bir bilimsel veri niteliğini taşıyacak.