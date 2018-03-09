Anne ve babasının kardeş olduğunu öğrenince...

İngiltere’de yaşayan Donna Price (32) isimli kadın anne ve babasının annelerinin aynı olduğunu ortaya çıkardı. Anne ve babasının kardeş olduğunu öğrenir öğrenmez durumu polise bildiren kadının annesi ve babasıyla iki yıldır süren davası yeni sonuçlandı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Donna Price 2014 yılında anne ve babasının annelerinin aynı olduğunu anladı. Donna, kardeş olmalarına rağmen 10 yıldır ilişkilerine devam eden anne ve babasını polise bildirdi ve 2 yıldır süren soruşturma sonucunda çift suçlu bulundu.

Donna'nın babası Robin Price kendi kız kardeşiyle ilişki yaşamaktan pişmanlık duyduğunu ama kardeşi olduğunu öğrenmeden önce aşık olduğunu söyledi.

The Sun Online'a konuşan Donna ise, anne ve babasının kardeş olduklarını öğrendiğinden beri hâlâ kendine gelemediğini ifade etti.

İhanete uğramış hisseden Donna, "Çocukluğum tamamen yalanmış. Bu yüzden onlardan nefret ediyorum. Onlardan ne kadar nefret ettiğimi anlatabileceğim yeterli kelimem yok" dedi.