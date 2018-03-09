Moda devine büyük tepki

Fransız modaevi Chanel'in Paris'te düzenlediği bir defile için kesilen canlı ağaçların dekor amaçlı kullanılması tepkilere neden oldu.

BFM TV kanalının haberine göre, önceki gün Paris'teki Büyük Saray'da düzenlenen Chanel 2018-2019 Sonbahar/Kış koleksiyonu tanıtım defilesi için hazırlanan canlı ağaç dekoru tepkilere neden oldu.

150 YILLIK AĞAÇLAR

Haberde, dünyaca ünlü modaevinin 3 saat süren bir defile için Paris'in gözde mekanlarından Büyük Saray'ı (Grand Palais) gerçek bir orman dekoruna dönüştürmek amacıyla çok sayıda meşe ağacının kesildiği kaydedildi.

France Nature Environnement isimli dernekten yapılan açıklamada, ünlü modaevinin doğallığa vurgu yapmak için böyle bir yöntemi tercih ettiğini ve kesilen ağaçların ortalama 150 yıllık olduğu belirtildi.

ÇÖPE ATILDI

Açıklamada, "Doğal olmak, ormandan kesilen, dekor oluşturmak için kamyonlarla taşınan ve daha sonra çöpe gönderilen ağaçlar değildir." ifadesi yer aldı.

Ünlü modaevi, tasarımcı Karl Lagerfeld tarafından dizayn edilen ve söğütten yapılmış 500 oturak ve çok sayıda ağacın bulunduğu gerçek orman süsü verilmiş bir dekor içerisinde ürünlerini tanıtmıştı.