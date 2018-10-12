Devlet yurdunda bir çocuk daha öldü!

Deniz BAŞLI /ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalan 9 yaşındaki Zerrin Koç, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda meydana geldi. 5'nci sınıf öğrencisi Zerrin Koç ile arkadaşları odalarında oyun oynamaya başladı. Çocukların oynadığı sırada, eşyalarını koydukları dolaplardan biri Zerrin Koç'un üzerine devrildi. Zerrin'in dolap altında kaldığını gören çocuklar, durumu yetkililere bildirdi. Pansiyona gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zerrin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay üzerine hastaneye gelen Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, yetkililerden bilgi aldı. Acı olayı duyarak yaşadıkları Samanbeyli köyünden hastaneye gelen küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencilerin ifadelerine başvuruldu.