'Aladağ faciası sümen altı edilmek isteniyor'

Evrensel Adana Aladağ’da 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt faciasının dava dosyası mahkeme mahkeme dolaşıyor. Dönemin ilçe kaymakamı Ziya Filizer’in ihmalden yargılandığı dava ile birleştirilmek istenen dosya yeniden ayrı mahkemelerde görülecek. Ailelerin avukatı Ömer Çelik, “Dava sümen altı edilmeye çalışılıyor” dedi.

Aladağ yurt faciasına ilişkin Kozan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın, dönemin ilçe kaymakamı olan Ziya Filizer’in 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davasıyla birleştirme kararı Adana Bölge Mahkemesi 3’ücü Ceza Dairesi tarafından uyuşmazlık nedeniyle bozuldu. Dosyayı inceleyen daire, birleştirme kararını kaldırarak yangınla ilgili tutuksuz 18 sanığın yargılandığı dava dosyasının tekrar Kozan Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Karara göre, yurt faciasıyla ilgili davanın görülmesine Kozan Ağır Ceza Mahkemesinde, Filizer’in yargılandığı davanın da Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilecek.

Kararı değerlendiren Sosyal Haklar Derneği (SHD) avukatlarından Ömer Çelik, “Bulunduğumuz aşama itibariyle olayın tüm faillerinin yargılandığı bir mahkemede karar verilmesi mümkün görünmüyor” dedi. Çelik, ailelerin tek isteğinin adil bir yargılama ile olayın tüm sorumlularının tespit edilmesi ve cezalandırılması olduğunu söyledi.

‘MAHKEME TARİHİ BELLİ DEĞİL’

“Dava sümen altı edilmeye çalışılıyor” diyerek süreci özetleyen Çelik, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi’nin davayı tekrardan Kozan’a gönderdiğini ve kendilerine halen duruşma gününün tebliğ edilmediğini vurguladı. Çelik, “Kozan Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir tensip kararı oluşturarak yargılamaya devam edecek. Olayın üzerinden geçen uzun süreye karşı henüz çok yeni bir yetki tartışması yapmışken adil yargılamadan bahsetmek mümkün görünmüyor. Mevcut bilirkişi raporlarına karşı itirazlarımızı yapacağız” dedi. Kasıt ve ihmaller yığınının bulunduğu bir dosyada verilebilecek en üst sınırdan faillerin cezalandırılmasını beklediklerini ifade eden Çelik “Aileler ve bizler adalet istiyoruz. Adalet arayışımız ve mücadelemiz devam edecek.”