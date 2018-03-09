Ercan Yazgan kimdir? Kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde felç geçirerek hastaneye kaldırılan usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Usta oyuncu Ercan Yazgan ekran severler tarafından özellikle Perihan Abla dizisi ve Bizimkiler dizisinde canlandırmış olduğu Kapıcı Cafer karakteri ile tanınmıştı.
Ercan Yazgan kimdir?
Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmendir. Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı. Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan'ın babası. 1999 yılında 36.Antalya Film Şenliği’nde Duruşma filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.
Filmografisi
Bana Masal Anlatma - 2015
İffet - 2011
Kardelen - 2010
Hanımın Çiftliği - 2010
Nekrüt - 2008
Yalancı Yarim - 2007
Ahh İstanbul - 2006
Tatil Aşkları - 2004
Altın Kafes - 2004
Hayat Bilgisi - 2003
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı - 2002
Aşk Meydan Savaşı - 2002
Balalayka - 2000
Duruşma - 1999
Sevda Kondu - 1996
Kaygısızlar - 1994
Yazlıkçılar - 1993
Bir Milyara Bir Çocuk - 1990
Bizimkiler - 1989
Kabadayı - 1986
Perihan Abla - 1986
Üç İstanbul - 1983
Arkadaşım - 1982
Dokunmayın Şabanıma - 1979
Ölüm Görevi - 1978
Sen Aşk Nedir Bilir Misin - 1977
Sarmaş Dolaş - 1977
Tatlı Kaçık - 1977
İzin - 1975
Hüdaverdi-Pırtık - 1971
Susuz Yaz - 1963