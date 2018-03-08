Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan hizmet binasında Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş tamamlandı. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 11 milyon 189 bin haftaya devretmişti. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanabilmek için bayilere akın etti. Süper Loto'da bu hafta çıkan numaralar neler? İşte 8 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarının tüm detayları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

8 Mart Süper Loto sonucu: 04 - 11 - 18 - 29 - 36 - 49

Süper Loto'da toplam dağıtılacak ikramiye tutarı 17 milyon 501 bin 771 lira olarak belirlenirken, büyük ikramiye tutarı ise 14 milyon 29 bin 819 lira olarak açıklandı.