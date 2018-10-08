Filler yasa dışı avlanan 19 kişiyi öldürdü

Sri Lanka'da yıl başından bu yana, yasa dışı avlanmaya çalışan 19 kişi ava giderken av oldu.

Yaban Hayatı Koruma Birimi'nden yapılan açıklamada, 19 kişinin, yasa dışı şekilde tuzak ve silahlarla avlamaya çalıştıkları filler tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

51 FİL YASA DIŞI AVLANMADA KATLEDİLDİ

Aynı süreçte, 51 filin de yasa dışı avlanma nedeniyle öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, fillerin de bazen yiyecek ve su bulabilmek için insanların yaşadığı alanlara gittiği, ancak bunun sebebinin yerleşim birimlerinin doğal yaşam alanlarına doğru kayması olduğu kaydedildi.