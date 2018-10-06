İnternet fenomeninin köpekle imtihanı

Çektiği video ile fenomen olan Baki Berk Gözalan'ın bu görüntüleri de güldürdü.

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de internet fenomeni lise öğrencisi 17 yaşındaki Baki Berk Gözalan, evde mutfakta ocağı ve davlumbazı kullanarak çektiği DJ'lik videosu 'Tik Tak' uygulamasında 1 milyonu aşan tıklanma rekoruyla gündeme geldi. Dünyada 500 milyon kullanıcısı bulunan 'Tik Tak' uygulamasında büyük ilgi gören videonun sahibi Gözalan'ın okula giderken, kendisine saldıran sokak köpekten kaçmak bir otomobilin üzerine tırmanırken çekilen görüntüleri ise güldürdü.



Lise öğrencisi Baki Berk Gözalan, geçen ağustos ayında evde DJ'lik yaparken kendi videosunu çekti. Mutfakta ocağın başına geçen Gözalan, açtığı müzik için ocağı DJ kabini gibi kullanıp ritim tutarken, davlumbazla da ışıklı gösteri yaptı. Çektiği videoyu dünya genelinde 500 milyon kullanıcısı bulunan 'Tik Tak' uygulamasına yükledi. Gözalan'ın çektiği video kısa süre içinde ilgi gördü ve 1 milyonu aşarak tıklanma rekoru kırdı. Gözalan'ın videosu Çinliler'in çıkardığı 'Tik Tak' uygulamasının yöneticilerinin de ilgisini çekti. İzlenme rekorları kıran video, iyi çekim, içerik, etkileşim ve yaratıcılık anlamında ilgi görünce Gözalan, dünya çapındaki firmadan Özel Yaratıcı Fikirler daveti aldı. Gözalan, yurt dışında eğitim alacak ve sonrasında yaratıcı fikirleriyle isteyen dünya çapındaki sanatçılara danışmanlık yapabilecek.

İNTERNET FENOMENİN KÖPEKLE İMTİHANI

Çektiği videoyla internet fenomeni haline gelen Baki Berk Gözalan'ın okula giderken, başına gelen olay ise güldürdü. Bir süre önce sabah okula gitmek için evden çıkan Gözalan, sokakta okul servisini beklediği sırada karşısında sokak köpeklerini görünce sevmek istedi. Ancak köpeklerden birinin hırçın davranıp, saldırmak istemesi üzerine Gözalan, çareyi kaçmakta buldu. Gözalan'ın kaçarken, köpekten kurtulmak için park halindeki babasına ait otomobile tırmanması, evlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Babası tarafından güvenlik kamerası görüntüleri Facebook'ta paylaşıldı. Görüntüler izleyenleri güldürdü.