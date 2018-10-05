Almanya, Türkiye'de tutuklanan vatandaşı için devrede

Ağustos ayı sonundan bu yana Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşı Hüseyin M.'ye Alman siyaset dünyasından destek geldi.

Tutuklunun Braunschweiger Zeitung adlı gazeteye konuşan kardeşi Deniz M., "Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i de araya soktuk. O da Türk devletiyle ilişkilerini devreye soktu” dedi. Konuyla ilgili olarak Gabriel ile henüz şahsen konuşamadığını belirten Deniz M., ancak eski bakanın kardeşi için çaba sarf ettiğini bilmenin kendisini çok rahatlattığını söyledi.

"O Erdoğan'a hiç hakaret etmedi”

Kuşadası’nda tatil yaparken tutuklanan Hüseyin M.'ye "cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması yöneltiliyor. Kardeşi ise Braunschweiger Zeitung'un Cumartesi günkü baskısına verdiği röportajda, bu suçlamayı saçma bulduğunu belirtti. Türkçe iddianameyi okuduğunu söyleyen Deniz M., "O Erdoğan'a hiç hakaret etmedi. Bu yapılmaz böyle. Türk devletinin farklı düşünenlere ve eleştiren kişilere son yıllarda nasıl davrandığını gördük” ifadelerini kullandı.

DW Türkçe'nin haberine göre, davanın görülmesine 11 Ekim tarihinde başlanacak. "Biz de şimdi 11 Ekim'i beklemek zorundayız. İşverenine ancak ondan sonra daha fazla bilgi verebileceğiz” diyen Deniz M., kardeşinin "ekonomik varlığının tehlikede” olduğunu ve işini kaybetmesinden endişe duyduklarını belirtti.