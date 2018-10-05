Ordu kendi prezervatif markasını üretti

Uganda ordusu HIV'in önüne geçmek için kendi prezervatif markasını üretti.

BBC Türkçe - Uganda ordusu, askerler arasında HIV'in yayılmasının önüne geçmek için kendi prezervatif markasını üretti.

Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Brig Kyanda, Swahili dilinde "korunma" anlamına gelen Ulinzi marka prezervatifin tanıtım toplantısında "Korunmayan asker ülkesini koruyamaz" dedi.

Kamuflaj görünümlü pakette satılan kondomlar hakkında bir açıklama da Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

Sağlık Bakanlığı Prezervatif Koordinatörü Kibirige, bu sayede göreve giden askerlerin dönüşte evlerine HIV getirmesinin önüne geçileceğini söyledi ve ekledi:

"Bu işin doğasında pek çok zorluk var. Askerler bazen savaş bölgelerine gidiyor ve orada zevk için kadınlarla birlikte oluyor. Askerlerin evlerindeki eşlerinin hastalık kapmasını engellemek için kendilerini koruması gerekiyor.”

Uganda'da yetişkin nüfusun yüzde 6'sı HIV taşıyor. Ülke son yıllarda HIV'in yayılma hızını azaltan adımlar attı.

Uganda ordusu bir süre önceye kadar yüksek HIV oranıyla biliniyordu.

Uganda'da HIV/AIDS

1,3 milyon kişide HIV bulunuyor

2017'de 50 bin yeni kişiye HIV bulaştı

HIV'in en hızlı yayıldığı 2009'da virüs 110 bin kişiye bulaşmıştı



Birleşmiş Milletler'in HIV ve AIDS üzerine çalışan örgütü UNAids, Ugandalıların "yüksek hastalık riski içeren seks" yapacakları zaman yalnızca her iki seferden birinde prezervatif kullandığını belirtiyor.

Uganda'da AIDS ile ilişkili ölümler 1999 yılında 74 bin kişi ile zirve yaptıktan sonra azalmaya başlamıştı.

Ölümlerin azalmasının bir kısmı virüsün bulaşmasını engellemeye yönelik çabalardan, bir kısmı da HIV'i baskılayarak AIDS'in önüne geçen antiretroviral ilaçlardan kaynaklanıyor.

Ücretsiz olarak sunulan bu ilaçları HIV virüsü taşıyanların yüzde 70'inden fazlası kullanıyor.