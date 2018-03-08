Leman Sam: Bu ülkede 8 Mart kutlanması tuhaf

Sanatçı Leman Sam, Dünya Kadınlar Günü ile ilgili konuştu. Sam, “Her gün iki kadının öldüğü bir ülkede 8 Mart’ın kutlanması son derece tuhaf” dedi.

OnurAkayMedya’dan İsmail Gökgez’e, konuşan Sam, “Her gün iki kadının öldüğü bir ülkede 8 Mart’ın kutlanması son derece tuhaf. Dünya Kadınlar Günü, ne alakası var? Tüketen bir sürü kadın var onların günü değil, bu emekçi kadınların günü! Kadın gidiyor kocasından milyonlar alıp cebine koymuş, sevgilim bana kadınlar günü için ne aldın? Şimdi bir şey söylerim ama!

Ne kadar acıklı ki 8 Mart kadınlar günü olarak saptanmış. Burada erkekler burada kadınlar, kadınlar günü var erkekler günü yok! Onu da dedim ama erkekler günü yapın da ekonomi canlansın! Bu son derece saçma bir şey. Ben karşıyım zaten hayvanlar günü, gazeteciler günü, sevgililer günü… Ben zaten mümkün olduğu kadar çalışmıyorum 8 Mart’ta. Benim için son derece gereksiz ve utanç verici. Hem kadınlar günü olarak bir günün ilan edilmiş olması çok gereksiz ve çirkin artı nasıl utanmadan?” şeklinde cevap verdi.