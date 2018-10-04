Obez kedi zayıfladı, sosyal medyanın yıldızı oldu

Reddit kullanıcısının yan yana paylaştığı kedisinin şişman ve zayıflamış görüntüleri, kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturup kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum aldı.

Ünlü sosyal medya ağlarından Reddit'te kedisinin şişman ve zayıf hallerini gösteren bir fotoğrafı paylaşan kişinin gönderisi kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Oldukça fazla kilo verdiği görülen kedinin fotoğrafına pek çok yorum yapıldı. Kimi kullanıcılar kedinin kilo vermede gösterdiği azme hayranlığını dile getirirken, kimisi de fotoğrafın gerçek olmadığını savundu.

'Formda' kedi ve sahibi hakkında yapılan yorumlardan bazıları:

'ŞİŞKOLUKTAN, FİT BİR VÜCUDA'

Kediye olduğu kadar sahibine de övgüler yağdıran 'babbsela' isimli kullanıcı, "Kedi oldukça sağlıklı gözüküyor. İkinizi de tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

​'SmilingKitsune' takma adlı kullanıcı da kedinin zayıflamasına itafen ‘Şişkoluktan, fit bir vücuda' sözleriyle kediye takdirlerini sundu.

'JelloCheesecake' takma adlı kullanıcı ise kedinin gerçekten o kiloları vermediği iddiasında bulunarak, kedinin zayıflamış hali gösteren fotoğrafın, porte modu yardımıyla bir akıllı telofunun kamerası ile çekilmiş olduğunu iddia etti.