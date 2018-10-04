Dikkat bu şovu izleyen çift ayrılıyor

Netflix'te yayınlanan şovu izleyen 4 bin çiftin ayrıldığı, 17 çiftin de boşandığı belirtiliyor.

İskoçyalı şovmen Daniel Sloss'un 'Jigsaw' adlı stand-up’ı çok ilginç bir tablo ortaya çıkardı. Netflix'te yayınlanan şovu izleyen 4 bin çiftin ayrıldığı, 17 çiftin de boşandığı belirtiliyor.

Milliyet Gazetesi'nden Sina Koloğlu'nun, "Bu Şovu İzleyen 4 bin Çift Ayrıldı" başlıklı yazısı şöyle:

"İskoçyalı şovmen Daniel Sloss, Netflix’te yayınlanan şovuna kadar pek tanınmıyordu. 'Jigsaw' adındaki stand-up’ı yayınlandı ve olan oldu.



O gün 400 çift ayrıldı. Ve devamında toplam ayrılan çift sayısının 4 bin, biten evlilik sayısının 17 olduğu belirtiliyor. Hatta bunu kendisi saymış, gelen mesajlardan sosyal medyada!

Aşk ile alay...

Daniel Sloss, aşkla alay ediyor şovunda... Toplumda ‘biriyle beraber değilseniz, yarım insansınız’ baskısı olduğunu, sonuçta seçimlerin yanlış sonuçlandığını o kadar inandırıcı bir dilde anlatıyor ki komedyen, ortaya yukarıdaki tablo çıkıyor.

'Uğursuz bir kişinin hayatımızda olmasını zorluyoruz. Yaşamımızda hiç kimsenin olmaması yerine, birinin olmasını tercih ediyoruz' diyor Sloss ve buna inanan çiftler, 'Abi doğru söylüyor, sen bir işe yaramazın tekisin' diyerek durup dururken ayrılıyor(!)"