Trabzon yolcusuna bir uçak şoku daha

Pegasus Havayolları uçağı 09:56'da sorunsuz bir iniş yaparken yolcular başka bir uçakla Trabzon'a gönderildi

İstanbul'da şiddetli yağmur hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Elektrik yüklü CB bulutlara yakalanmak istemeyen uçaklar havada tur attı. Trabzon'a gitmek için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Pegasus Havayolları'nın Boeing 737-800 tipi uçağı yıldırım isabet etmesi üzerine havadan geri döndü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da etkili olan gök gürültülü yağış nedeniyle İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda uçuşlarda gecikmeler yol açtı. Kötü hava koşullarını içinde bulunduran elektrik yüklü CB bulutlarına yakalanmak istemeyen iniş için yaklaşma yapan pilotlar havada tur atmak zorunda kaldı. Kalkış yapacak uçaklar ise gecikmeli havalandı.

YILDIRIM İSABET ETTİ

Pegasus Havayolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 09:41'de Trabzon'a gitmek üzere havalanan Boeing 737-800 tipi uçağına kalkıştan 3 dakika sonra yıldırım isabet etti. PC2816 sefer sayılı uçağın pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantı kurarak yıldırım isabet etmesi sonucu geri dönüş yapacağı bilgisini paylaştı. Pegasus Havayolları uçağı 09:56'da sorunsuz bir iniş yaparken yolcular başka bir uçakla Trabzon'a gönderildi.