Pes dedirten olay! Kimseye aldırış etmediler

DHA - Olay bu sabah saat 08.00 sularında Kartal'da bulunan Oto Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. 34 EN 8768 plakalı beyaz panelvan ile tamirci dükkanının önüne gelen yüzleri maskeli 5 hırsız etraftaki insanlara aldırmadan dükkanın önünde bulunan hurda malzemeleri panelvana atmaya başladılar. Hurda dolu bir fıçı ile duvara dayalı merdiveni bir merdiveni araca koyarken güvenlik kamerasına farketdince, aynı araçla kaçtılar.

Güvenlik kamerası kayıtlarından aracından plakasını tespit eden polis ekipleri hırsızları yakalama çalışması başlattı.