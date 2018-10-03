Ormandan topluyor: 9 bin TL'ye satıyor

DHA - Zafer Şen ormanda doğal olarak yetişen defnenin kıymetinin bilinmediğini, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan defne yaprağının Türkiye'den 56 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Akçakoca'da girişimci Zafer Şen, Orman İşletme Müdürlüğü'nün ihalesini kazandı. 20 çalışanı, Ağustos ile Mayıs ayları arasında ormanda defne ağaçlarının dallarını budayarak, tesislerde 40 derecede kurutmaya bırakıyor. Yaklaşık 600 ton dal kurutmaya bırakılırken, kurutma işleminin ardından 150 ton defne yaprağı elde ediliyor. Zafer Şen, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan defne yapraklarını ihracat yapan firmalara tonunu 8-9 bin lira arasında satıyor.

Defne yapraklarını işleyerek ekonomiye katkı sağladığını belirten Zafer Şen, önümüzdeki süreçte Akçakoca Dadalı köyünde bulunan kurutma tesislerini büyütmek istediğini söyledi. Orman İşletme Müdürlüğü'nün ihalesini kazanarak, ormanda defne ağaçlarının dallarını budadıklarını belirten Zafer Şen, "Defne dalları kurutma odalarında 40 derecede kurtuluyor. Daha sonra yaprakları çuvallara dolduruluyor . İhracatçılara veriyoruz. Defne yaprakları yurt dışına gidiyor, iç piyasada pek alımı yok. Bir yılda 150 ton defne sevkiyatı yapıyorum, tonunu 8 bin ile 9 bin TL arasında ihracatçılara satıyorum. İhracatçılar daha yüksek rakamlarda satıyor. Türkiye'den 56 ülkeye ihraç ediliyor" dedi.

Ormanda doğal olarak yetişen defnenin kıymetinin bilinmediğini söyleyen Şen, "Ormanda kendiliğinden yetişiyor. Çok değerli, fakat kıymetini bilmediğimiz defnenin büyük bir bölümü ilaç sanayisine gidiyor. Baharat olarak da kullanılıyor" diye konuştu.