İzmir'deki otel yangınında korkunç ihmal!

Alevlerin hızla yayılmasına neden olan dış kaplamada kullanılan plastik uygulamanın yasak olduğu belirtildi.

DHA- İZMİR’de bir otelde dün prizdeki şarj aletinin patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangında pencereye çıkan iki yabancı uyruklu kadından biri otomobilin üzerine atlayarak kurtulmaya çalıştı. Diğeri alevlerin sardığı kattan yan binaya geçerken düştü. Hastaneye kaldırılan dört yaralıdan birinin durumu ağır. Yaşanan büyük yangının denetimsizlik sonucu olduğu, alevlerin hızla yayılmasına neden olan dış kaplamada kullanılan plastik uygulamanın yasak olduğu belirtildi.

Konak ilçesinin Basmane Semti’ndeki altı katlı Alican Otel’de dün yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın sırasında korkuya kapılan iki kadın, beşinci kattaki pencerenin önüne çıktı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği olayda, kadınlardan biri park halindeki otomobilin üzerine atladı. Diğer kadın da alevlerin sardığı kattan yandaki binaya geçmek isterken eli kaydı, elektrik tellerine çarptıktan sonra yere düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Oteldeki yangını söndürmek için çalışmalar sürerken, binada mahsur kalan iki kişi itfaiyenin uzattığı sepetle kurtarıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Hastanede kaldırılan dört yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

ŞARJ ALETİ Mİ PATLADI?

Olay Yeri İnceleme ekipleri, otelde çalışma başlatırken yangının beşinci kattaki 506 numaralı odada prize takılı şarj aletinin patlaması sonucu başladığı, alevlerin perdelere oradan da otelin dış yüzündeki plastik kaplamaya sıçradığı tahmin ediliyor.

‘DUMANLARI FARK EDİNCE EŞİMİN YANINA KOŞTUM’

Eşiyle birlikte otelde kalan Nuri Mutlukal, lobide resepsiyon görevlisiyle sohbet ederken dumanları fark ettiğini belirterek, “Hemen yangının çıktığı beşinci kattaki eşimin yanına koştum. Bel seviyesinde dumanlar vardı. Eşimi alıp indiğimde genç bir kadın arabanın üstüne atladı. Ardından başka bir kadın daha atladı” dedi.



ATLAMA DEDİK AMA MECBUR KALDI’

Dumanların yükseldiğini görerek otelde yangın olduğunu resepsiyon görevlilerine ileten Yüksel Sunter, “İtfaiye ve ambulansı çağırdık. Alevler yükselince iki kadın camdan atlamak istiyordu, biz ‘atlama’ dedik ama mecbur kaldılar. Birini yakaladık ama öbürü arabanın üstüne düştü. Ambulansa bindirip hastaneye gönderdik” diye konuştu.

‘KORKUNÇ BİR MANZARA VARDI’

Görgü tanıklarından Damla Keser ise çalıştığı ofisin hemen arkasında yaşanan yangını çığlık sesleriyle fark ettiklerini aktararak, pencereden dışarıya baktıklarında bir kadınla erkeğin otelin beşinci katında pencerede olduğunu gördüğünü, dumanların yükseldiğini söyledi. Keser, “İtfaiye ekipleri penceredeki iki kişiyi kurtardı. Çok kötü, korkunç bir manzara vardı” dedi.

BİRİNİN İKİ AYAĞI, DİĞERİNİN KABURGALARI KIRILDI

Alican Otel’in sahibi Mehmet Zeki Işık, yaralıları hastanede ziyaret ettiğini belirterek, olaydan büyük üzüntü duyduğunu anlattı. Pencereden atlayan sarı kıyafetli kadının Belaruslu, diğerinin Kazakistanlı olduğunu belirten Işık, Türkiye’de turist vizesi ile kaldıklarını, bir gece kulübünde çalıştıklarını ifade etti. Işık, Belaruslu kadının iki ayağının kırıldığını, diğerinin daha hafif yaralı durumda olduğu ve kaburgalarının kırıldığını söyledi.

‘PLASTİK KAPLAMADA ALEVLER HIZLA YAYILDI’

Yangının bir müşterinin şarjdaki cep telefonunun bataryasının patlayıp perdeleri tutuşturmasıyla çıktığını vurgulayan Işık, “Otelin önü park siding, yani plastik o nedenle alevler hızlı yayıldı. Otelde 15- 16 kişi vardı. İkisi atladı, diğer iki yaralı dumandan zehirlendi. Çok üzgünüm” dedi.

OTEL YANGININDA İKİ KADININ KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yangında yaralanan Belaruslu İnna Vladimnova (25) ve Kazakistanlı Jurushbek Kuzu'nun (33) tedavileri sürüyor.

Binada yangın merdiveninin bulunduğu, ancak yangının çıkış noktasına ters kaldığı için oteldekilerin yangın merdivenini kullanamadığı ortaya çıktı.

'CEPHEDE KULLANILAN YANICI KÖPÜK YASAK'

Yaşanan büyük yangının denetimsizlik sonucu olduğunu söyleyen İZODER Başkanı Ertuğrul Şen, "Dış kaplamada kullanılan plastik uygulaması, katiyen yasak ve bizim asla istemediğimiz bir uygulama. Görüntülere baktığımızda metal konstrüksiyon üzerine püskürtme sıvayla yanıcı köpük görüyoruz. Bu uygulama ülkemizde yasaktır" dedi. Şen, İZODER'in teknik elemanlarının olay yerini inceledikten sonra gerekli raporu yayınlayacaklarını kaydetti.