Black Friday 2018 ne zaman? Kara cuma hangi güne denk geliyor?

Black Friday adı verilen bu alışveriş gününde mağazalar çok erken saatlerde açılır, beklenenin çok daha üstünde indirimler yapılır, çalışanların mesai saati daha fazla olur. ABD ve Kanada dışında İngiltere’de de yapılan bu çılgın günde resmi tatil uygulanmaz. Bu güne Black Friday denmesinin sebebi ise gün boyunca gerçekleşen alışverişten dolayı trafiğin altüst olması, mağazaların önünde yollara taşan kuyrukların oluşması, taşkın bir kalabalığa sahne olan sokaklar ve önlenemeyen gürültü.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak.

Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Kara Cuma indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla.

Bu etkinlik, Amerika’da her yıl Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü yapılır. Mağazalar kapılarını sabahın çok erken saatlerinde açarlar ve gecenin geç saatlerine kadar %90’lara varan fiyat indirimleriyle hizmet verirler. Mağazaların sabahın erken saatlerinde açılması nedeniyle insanlar bir önceki geceden mağazaların önünde kamp yaparlar. Türkiye’de mağazalar ve firmalar açılış-kapanış saatlerinde buna uymasalar da yaklaşık olarak aynı oranda indimler görülür.