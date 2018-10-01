AÖF kayıt yenileme işlemlerinde son günler

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri hakkında duyuru yapıldı. Böylece, binlerce öğrencinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme tarihleri de netleşmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde AÖF akademik takviminin belli olmasının ardından kayıt yenileme kılavuzu da yayımlandı ve ilgili yenileme tarihleri de açıklandı

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 25 Eylül 2018 Salı günü başlayıp 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek