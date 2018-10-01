İşte sizi çok şaşırtacak 10 bilgi

Hayata dair sizi şaşırtacak, kısa bir mola vermenizi sağlayacak 10 bilgi.

Pazartesi sendromunu bir kenara bırakın. Sizce yeni doğmuş bebeklerin ağlamalarında aksan var mıdır? Peki el sıkışmanereden doğmuş olabilir? Bu soruların ve daha fazlasının yanıtları galerimizde.