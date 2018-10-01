Pazartesi sendromunu bir kenara bırakın. Sizce yeni doğmuş bebeklerin ağlamalarında aksan var mıdır? Peki el sıkışmanereden doğmuş olabilir? Bu soruların ve daha fazlasının yanıtları galerimizde.
1 Ekim 2018 13:24
İşte sizi çok şaşırtacak 10 bilgi
Hayata dair sizi şaşırtacak, kısa bir mola vermenizi sağlayacak 10 bilgi.
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Kısa bir mola: İşte sizi çok şaşırtacak 10 bilgi
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