4 Kadın ozanımızdan biri cinayete kurban gitti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne saatler kala Türkiye'deki dört kadın ozandan biri olan Ayten Gülçınar cinayete kurban gitti.

Türkiye'yi temsil etmek üzere UNESCO'dan davet alan Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar, nişanlısının oğlu tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

KADINLAR GÜNÜ'NE SAATLER KALA CİNAYETE KURBAN GİTTİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne saatler kala bir kadının daha cinayete kurban gitmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye'deki dört kadın ozandan biri olan Ayten Gülçınar, ülkemizi temsil etmek üzere UNESCO'dan davet almıştı.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Gülçınar'ın cenazesi Ankara Sincan Cimsit Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BİR YILDIR TEHDİT EDİYORDU

Hüseyin B'nin, miras yüzünden uzun süredir nişanlı çifti tehdit ettiği, bu nedenle mahkemeden çağrı üzerine koruma kararı çıkartıldığı ancak olay günü Gülçınar veya Halil B.'nin polis koruması talebinde bulunmadığı öğrenildi. Ayten Gülçınar'ın oğlu Fahrettin Gencer, olayla ilgili yaptığı açıklamada, annesinin Halil B. ile evlenmesine, mirasın bölüneceği gerekçesiyle oğlu Hüseyin B. ve diğer çocuklarının karşı çıktığını, bir yıldır annesinin yanı sıra kendisinin de Hüseyin B. tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.