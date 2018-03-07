Doğum gününde 6'ncı kattan düşerek öldü

Mustafaoğlu, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Kader Mustafaoğlu, yalnız yaşadığı evine davet ettiği kız arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Mustafaoğlu, iddiaya göre, pencereden dışarı bakarken, dengesini kaybedip, 6'ncı kattan düştü.

Beton zemine düşerek, ağır yaralanan Mustafaoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulansla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kader Mustafaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.