Foça'daki ağaç kesimlerine çevrecilerden büyük tepki

DHA - Ilıpınar Mahallesi Armutludere Mevkii'ne iki hafta önce gelen birkaç kişi ağaçlara işaretleme yaptı. Olayın duyulması üzerine aralarında Yenifoça Forum, Foça Forum, Foça Çevre Platformu (FOÇEP), Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) üyeleri ile yöre halkı işaretlenen ağaçların bulunduğu bölgeyi gözetim altına aldı. Dün ve bugün tüm itirazlara rağmen bölgeye gelen görevliler yaklaşık 300 genç sayılabilecek çam ağacını kesti. Çevreci gruplar kesim sahasında sessiz eylemle kesimi durdurmaya çalıştı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı bölgedeki kesim, Orman Bölge Müdürlüğü Menemen Bölge Şefi'nin vatandaşlara gerekçeli bilgi vereceği belirtilerek durduruldu.

ZEHİR SOLUYORUZ

Ilıpınar Mahallesi sakinlerinden 80 yaşındaki Mehmet Ali Turan, buranın doğup büyüdüklerini, yaşadıkları bu doğa harikası yerlere dokunulmamasını istediklerini belirterek, "Çevredeki fabrikalar ve cüruf sahası yüzünden artık zehir soluyoruz. Tavuk var yumurta yok. Koyun var arkasında kuzusu yok. Ağaçlarımızı kesmeyin yeter" dedi.

YENİLERİNİN DİKİLMESİ BİZİ TATMİN ETMEZ

EGEÇEP dönem sözcüsü Fırat Yılmaz ağaçların önce işaretlendiğini, sonra numune olarak bazılarının kesildiğini gördüklerini, Ilıpınar Muhtarının dilekçe vererek kesimin yapılacağını öğrendiğini, kendilerinin de kesimin başladığı konusunda dün akşam haber aldıklarını söyledi. Fırat Yılmaz; "Burası köyün ve tüm Foça'nın yaşam alanı, nefes alanı, akciğerleri. Burada yaşayan insanlara sorulmadan tek ağaç kesilmemesi gerekir. Genç, yaşlı demeden bütün ağaçları keseceklermiş. Yenilerinin dikilmesi bizi tatmin etmez. Onların yetişmesi için 10 yıllar gerekli" dedi. Ayrıca Fırat Yılmaz, İzmir Orman Bölge Müdürü'nün iki yıl önceki kesimlerle ilgili eylemler sonrası Foça'ya geldiğini, bir daha bölgede ağaç kesilmeyeceğine dair söz ve teminat verdiğini de hatırlattı.

'GEREKİRSE GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTACAĞIZ'

Yenifoça Forum dönem sözcülerinden Tuncay Arslan da kendileri gelince işçilerin kesimi durdurduğunu belirterek, "Önce 'orman yangınlarını önlemek için kesiyoruz' dediler. Tabii böyle bir şey olamaz. Sonra gençleştirmek için dediler, ama görüldüğü gibi bu ağaçlar zaten yaşlı değiller. Buradaki tamamen bir kıyım. Bunların ekonomik olarak da büyük bir değeri yok. Odun ya da kereste olmaz. Öyleyse bu işin içinde başka bir şey var. Burası ileride imara mı açılacak, yoksa cüruf döküm alanı mı olacak yada başka bir niyet mi var? Böylesine gayrı insani, doğa düşmanı bir tavırla karşı karşıyayız. Burası bölgemizin ve İzmir'in nefes aldığı ender noktalardan biri. Akciğerlerimizin kesilmemesi için gerekirse gece gündüz nöbet tutacağız. Bu katliamdan vazgeçilsin" dedi.

Kesimin durdurulmasının ardından eylemciler gözlemci arkadaşlarını sahada bırakarak yapılacak bilgilendirme için Ilıpınar köy kahvesinde toplandı. Burada eylemcilerle görüşen İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan'ın bölgedeki ağaçların endüstriyel amaçla dikili olduğunu, kesimin de endüstriyel plantasyon amaçlı olarak yapıldığını, yenilerinin dikileceğini, ancak yeniden değerlendirme yapmak için 12 Mart 2018 Pazartesi gününe kadar kesime ara vereceklerini söyledi.