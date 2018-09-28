Kendi küçük işlevi büyük: Baskılı karton bardak

İster büyük ister küçük ölçekli olsun, firmaların günümüzde en önem verdiği konulardan biri markalaşma.

İşinizi ne kadar iyi yaparsanız yapın, karşınızdaki kişiye profesyonel bir marka olduğunuz izlenimi vermiyorsanız, çağın bir adım geride kalmışsınız demektir.

Güzel haber ise şu: Artık markanızı tanıtmak ve reklamınızı yapmak için büyük billboardlara pek de ihtiyacınız yok. Özellikle müşterilerinizin gözündeki marka imajını pekiştirmek için ufak ama etkili yöntemler deneyebilirsiniz.

Bunlardan biri, ofisinizde kullanabileceğiniz baskılı karton bardak. Nasıl olur da sadece bir bardakla marka imajınızı güçlendirebileceğinizi merak ediyorsanız, bu yazı sizin için!

Hem İşlevsel Hem Şık

Firmanıza ait görsel veya logoyu bastırabileceğiniz karton bardakların en büyük avantajı, deyim yerindeyse bir taşla iki kuş vurmanızı sağlaması. Baskılı karton bardak ile hem müşterilerinize içecek ikram edebilir hem de aynı anda markanızın imajını güçlendirebilirsiniz.

Logo, markalar açısından en önemli öğelerden biridir ve dikkati logoya çekmek yapabileceğiniz en iyi reklam çalışmalarından biridir. Baskılı karton bardaklarınızı sadece ofiste değil, fuar, toplantı gibi etkinliklerinizde de kullanabilirsiniz. Özellikle fuarlar ve seminerler, potansiyel müşterilerinize ulaşmak için oldukça ideal noktalar. Etkinliklerde, baskılı bardaklarınızla yapacağınız ikramlar, sizi hatırlamaları için harika bir yol. Üstelik birçok promosyon ürününe göre, baskılı karton bardak çok daha uygun fiyatlı bir alternatif.

Profesyonelliğinizi Göstermenin Yolu

Markanıza gösterdiğiniz önem, aynı zamanda işinize bakışınızı vurgulamak açısından da bir kriter. Özenilerek hazırlanmış baskılı karton bardakların, karşı tarafa vereceği ilk imaj, markanız için yatırım yapmaktan çekinmediğiniz oluyor. Bu da sizi onların gözünde, işinizi yaparken de aynı profesyonelliği göstereceğine inanılan bir isim yapacaktır.

Etkinlikler İçin İdeal

Baskılı karton bardak, sadece ofis hayatı değil, sosyal hayattaki birçok faaliyete de dahil edilebilir. Doğum günü, düğün ve daha birçok etkinlik için günün anlam ve önemini gösteren özel baskılı karton bardak yaptırabilirsiniz. Kaliteli malzemeden yapılan ve kolay deforme olmayan bu bardaklar, davetliler tarafından hatıra olarak bile saklanabilecek nitelikte.

Çocuklar İçin Eğlenceli Tasarımlar

Baskılı karton bardak, büyüklerin olduğu kadar çocukların da ilgisini çekiyor. Özellikle çocuklar için düzenleyeceğiniz doğum günü partilerinde, onların dikkatini çekecek görsellerin basılı olduğu karton bardaklar yaptırabilirsiniz. Üstelik kırılıp dökülme sorunu olmadığı için çocukların bulunduğu ortamda cam bardak yerine rahatça kullanılabilirler. Kaliteli malzemeden yapılan bu karton bardaklar el ve ağız da yakmıyor.

Avansas güvencesiyle üretilen baskılı karton bardakları buradan inceleyebilirsiniz. Logo veya görsel seçenekleri arasından markanıza uygun olanı kolayca yükleyebilir ve yine web sitesi üzerinden kolayca sipariş verebilirsiniz.