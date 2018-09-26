26 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan numaraları belli oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte bu haftanın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi kazanan 1 kişi 2.518.355,95 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 26 Eylül Sayısal Loto sonuçları...

2, 15, 18, 37, 47, 48

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1151'inci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 518 bin 355 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 124 kişi 5 bin 696 lira 45'er kuruş, 4 bilen 6 bin 444 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 123 bin 589 kişi de 12 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden yatırdığı belirlendi. Çekilişte toplam 5 milyon 254 bin 350 lira 25 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.