Milli Piyango İdaresi her Pazartesi On Numara çekilişi düzenliyor. İşte On Numara çekiliş sonucu ve büyük ikramiye tutarı...

On Numara çekiliş sonucu açıklandı. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 325 bin 294 TL belirledi. Vatandaşlar MPİ’nin resmi internet sitesi olan http://www.millipiyango.gov.tr/ aracılığı ile her Pazartesi saat 21.15’te On Numara çekilişini canlı izleyebiliyor. İşte 24 Eylül Pazartesi On Numara çekiliş sonucu…

24 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

3, 4, 9, 11, 10, 16, 17, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 62, 65, 77